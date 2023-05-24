Італія

Португалець прокоментував ситуацію з виразником Роми.

Il Corriere dello Sport стверджує, що стосунки між Жозе Моурінью та Ромою стали "холодними", але фанати все ще сподіваються, що Особливий залишиться до 2024 року.

Римляни, швидше за все, не потраплять у Лігу чемпіонів цього сезону, але пройшли у другий поспіль європейський фінал.

У середу друковане видання Il Corriere dello Sport (сторінка 16) повідомляє, що відносини між директорами Моурінью та Роми стали холодними, оскільки обидві сторони мають різні погляди на майбутнє клубу.

Директор Роми Тіагу Пінту кілька місяців тому сказав, що фініш у першій четвірці є надійною метою для клубу.

"Це його проблема. Ми друзі, хороші друзі, ми можемо мати різні думки", — сказав Моурінью в понеділок після нічиєї 2:2 проти Салернітани.

"Ми можемо писати історію і хочемо продовжувати це робити, але кваліфікація до Ліги чемпіонів, витративши 7 мільйонів євро на трансферний ринок, — це більше, ніж історія, більше, ніж диво. Це Ісус Христос, який приїжджає до Риму і гуляє Ватиканом".

Тренер не вперше критикував трансферну політику Роми, яка пов'язана з обмеженнями ФФП.

Контракт Моурінью з Ромою завершується в червні 2024 року, і фанати все ще сподіваються, що португалець залишиться до підсумку контракту.

Il Corriere dello Sport підкреслює, що вболівальники жодного разу не поставили під сумнів Моурінью протягом його дворічного перебування на посаді, чого "ніколи не траплялося з жодним тренером за попереді 30 років" у столиці.