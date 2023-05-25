Італія

30-річний футболіст може повернутись до складу "россонері".

Стефан Ель Шаараві може повернутися до Мілана, де він виступав з 2011 по 2015 рік, повідомляє Sempre Milan.

За інформацією джерела, міланський клуб розглядає варіант із підписанням 30-річного вінгера Роми, який 30 червня, швидше за все, стане вільним агентом.

У Мілані Ель Шаараві може стати дублером Рафаела Леау у зв'язку з ймовірним відходом Дивока Орігі та Анте Ребича.

У 27 матчах сезону Серії А на рахунку Ель-Шаараві 6 голів та 1 результативна передача.