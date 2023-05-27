Аргентинець може покинути італійський клуб.
Анхель Ді Марія, getty images
27 травня 2023, 09:59
Ювентус очікує непросте літнє трансферне вікно, тому клуб дуже зосереджений на збережені внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, туринці намагаються домовитись про новий контракт з Анхелем Ді Марією.
Втім, сторони не можуть дійти згоди щодо зарплатні гравця. Ді Марія хоче, як і раніше, отримувати 6 мільйонів євро плюс бонуси, проте Ювентус готовий запропонувати лише 4.
У поточному сезоні Анхель Ді Марія провів 34 поєдинки, в яких він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Д робить спроби підписати Ді Марію.