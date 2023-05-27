Італія

Аргентинець може покинути італійський клуб.

Ювентус очікує непросте літнє трансферне вікно, тому клуб дуже зосереджений на збережені внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, туринці намагаються домовитись про новий контракт з Анхелем Ді Марією.

Втім, сторони не можуть дійти згоди щодо зарплатні гравця. Ді Марія хоче, як і раніше, отримувати 6 мільйонів євро плюс бонуси, проте Ювентус готовий запропонувати лише 4.

У поточному сезоні Анхель Ді Марія провів 34 поєдинки, в яких він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Боруссія Д робить спроби підписати Ді Марію.