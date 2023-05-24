Німеччина

Чемпіон світу може опинитись в складі німецького гранда.

Дортмундська Боруссія хоче підписати вінгера Ювентуса Анхеля Ді Марію, повідомляє All About Argentina.

Зокрема, джерелу відомо, що "бджоли" вже зробили пропозицію аргентинцеві, у якого в кінці сезону стікає термін контракту з "бьянконеррі".

У поточному сезоні Анхель Ді Марія провів 34 поєдинки, в яких він забив вісім голів та віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялось, що 35-річний аргентинець висловився про плани на своє майбутнє, заявивши про бажання залишитись у Турині.