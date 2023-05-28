Італія

Тренер прокоментував шлях команди цього сезону.

Аталанта зазнала поразки на Сан-Сіро: рахунок був 3:2 на користь Інтера. Результат, який виключає Богиню з боротьби за Лігу чемпіонів. Тепер гравці Бергамо можуть забезпечити собі п'яте місце, яке дає право на Лігу Європи. Джан П'єро Гасперіні висловився на цю тему Sky: "Це було б величезним досягненням".

"Я очікував дуже енергійного Інтера, це команда з великим ентузіазмом. У них всередині адреналін, вони почали дуже сильно. Долаючи цей жахливий вплив, нам поступово вдалося знайти правильні заходи щодо їхніх форвардів, і звідти ми побудували хороший матч. Лукаку? Його цінність, безсумнівно, велика, але ми, звичайно, погано його тримали. Нам вдалося вжити заходів лише після перших кількох хвилин, і нам вдалося стримати його набагато більше".

Однак головною темою Аталанти є повернення до Європи після року без єврокубків: вирішальний день послужить для забезпечення Ліги Європи: "Це важливо , наша доля в наших руках. Для нас це буде величезна мета: команда вже шостий рік із семи прибуває в Європу, покращити минулорічний чемпіонат було б чудовим результатом. Ця група наших гравців давно працює разом, здавалося, що минуло занадто багато часу, а натомість вона все ще довела свою конкурентоспроможність".

Однак майбутнє ще належить написати. Гасперіні не приховує певних сумнівів щодо наступних кроків: "Зараз майбутнє – це неділя. Я навіть не уявляв, що ми зможемо зберегти ці якості виступу в складному та збалансованому чемпіонаті, ми завжди йшли рука об руку з гучними іменами. Про решту подивимося . Безсумнівно, цього року були неоднакові думки: здавалося, що Аталанта повинна боротися за Лігу чемпіонів. Я не вважаю нас командою першого гатунку, навіть якщо віддати належне гравцям за те, що вони зробили щось справді хороше . Ця ситуація ускладнює тренеру обговорення таких результатів, як зобов’язання приїхати в Європу чи Лігу чемпіонів".

"Між мною і клубом існує величезна повага, вони добре знають усі мої труднощі. Є чудові стосунки, але є футбол, і ви можете мати різні думки. Я поважаю їхню, але я маю свою: не знаю, чи знайдемо місце компромісу" — підсумував коуч.