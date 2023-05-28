Італія

Клаудіо розповів про невдачу свого нинішнього клубу Кальярі.

Клаудіо Ран'єрі радіє виведенню Кальярі у півфінал плей-офф Серії B, але також думає про Лестер Сіті, який бореться за виліт. "Футбол приносить різні емоції".

Тренер повернувся на Сардинію, де фактично розпочав свою кар'єру в Серії А з 1988 по 1991 рік, вивівши команду з нижчих дивізіонів у вищий дивізіон.

Прийшовши на посаду в січні 2023 року, він вивів їх у плей-офф за підвищення, і вони обіграли Венецію з рахунком 2:1 і їх далі очікує півфінал проти Парми.

"Я так сильно люблю цю землю і цих людей, тому мені здавалося правильним повернутися і простягнути руку допомоги. Спочатку я довго думав про це, оскільки не хотів заплямувати ті чудові спогади, які я створив тут, але потім я зрозумів, що було егоїстично думати про себе, а не про клуб, команду та вболівальників, які були в момент труднощів.

Тож я подумав: все або нічого, давайте спробуємо. Футбол – це емоції, поки він приносить емоції, я можу контролювати напругу. Ми всі знаємо, що перемога і поразка розділені такою тонкою лінією, особливо в цих плей-оф. Я завжди казав, що якщо ми не пройдемо, ми повинні мати можливість сказати, що зробили все, що могли. Якщо інші впоралися краще, ми потиснемо їм руки і приймемо це".

У розмові з Sky Sport Italia Раньєрі також подумав про вболівальників свого колишнього клубу Лестер Сіті, з яким він виграв титул Прем’єр-ліги в 2016 році, але завтра може вилетіти.

"Мені сумно за даних чудових фанатів", – сказав 71-річний тренер.

"Я назавжди запам'ятаю гру проти Сандерленда, яка проходить практично в Шотландії. Я побачив два чи три автобуси, наповнені старими людьми, які їхали на матч, і я подумав, о котрій годині вони встали, щоб здійснити цю подорож?

У Лестері також є велика азіатська спільнота, і багато з них сказали мені, що вони вдячні за те, що футбол допоміг ще більше об’єднати місто. Це виходить за рамки Прем’єр-ліги, яку ми виграли".

Італія тепер має команду у фіналах Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, оскільки Інтер зіграє з Манчестер Сіті, Рома – із Севільєю, а Фіорентина – з Вест Гем Юнайтед.

Протягом багатьох років Ран'єрі був на лавках усіх трьох італійських клубів.

"Це один матч, і все може статися. Я дуже сподіваюся, що італійський футбол переможе, тому що нам потрібно повернутися туди. У нас немає грошей Прем'єр-ліги, але у нас є ідеї, чудові тренери, і я сподіваюся, що ми зможемо посміхнутися після кількох невдалих років" — завершив фахівець.