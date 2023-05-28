Італія

Відбувся черговий матч передостаннього туру італійського чемпіонату.

У матчі передостаннього 37 туру італійської Серії А Лаціо вирвав перемогу над Кремонезе з рахунком 3:2.

Вже на четвертій хвилині Ельсід Хісай розпечатав ворота гостей, а потім наприкінці першого тайму перевагу "орлів" подвоїв Сергій Мілінковіч-Савич.

Однак на 54 хвилині гості відіграли один м'яч зусиллями Пабло Гальдамеса, а за чотири хвилини Мануель Лаццарі зрізав м'яч у свої ворота, що зрівняло цифри на табло.

Перемогу римському клубу приніс забитий м'яч у виконанні Мілінковіча-Савича, який оформив дубль, забивши на 89 хвилині зустрічі.

Таким чином, Лаціо повернув друге місце у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Інтер на два бали. Кремонезе має у своєму активі 24 бали і вже вилетів до Серії Б.

Лаціо — Кремонезе 3:2

Голи: Хісай, 4, Мілінкович-Савич, 37, 89 — Гальдамес, 54, Лаццарі, 58.

Лаціо: Проведель — Хісай (Пеллегріні, 80), Романьолі, Казале, Лаццарі — Альберто (Башич, 90), Весіно, Мілінкович-Савич — Дзакканьї (Раду, 90+1), Педро (Андерсон, 60), Іммобіле.

Кремонезе: Саро — Лочошвілі (Васкес, 78), Феррарі, Бьянкетті — Валері (Квальята, 69), Мейте, Пікель, Сернікола — Гальдамес (Кастагнетті, 69) — Чофані (Буонаюто, 59), Тсаджу.

Попередження: Дзакканьї, Пеллегріні — Гальдамес.