Італія

Судячи з усього, португалець вже прийняв рішення.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью, швидше за все, залишить Рому після закінчення сезону, повідомляє Il Messaggero.

За інформацією джерела, португалець уже прийняв рішення про відхід. Керівництво римлян про це знає, але не хочуть розповсюджувати інформацію до фіналу Ліги Європи, в якому Рома зіграє проти Севільї.

Нагадаємо, що Моурінью тренує Рому з літа 2021, а його контракт розрахований ще на один сезон.

Сезоном раніше Рома виграла Лігу конференцій, а цього може виграти Лігу Європи.