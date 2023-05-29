Італія

Колектив Массіміліано Алегрі буде без головного єврокубкового турніру наступного сезону.

Ювентус не потрапив до Ліги чемпіонів наступного сезону. Туринський клуб займе місце поза топ-4 через чемпіонат.

У рамках 37 туру італійської Серії А Мілан обіграв Ювентус (1:0). Таким чином, туринський клуб втратив математичні шанси на потрапляння в першу четвірку.

У Лізі чемпіонів Ювентус не зіграє вперше із сезону-2010/11. Тоді команда посіла сьоме місце у Серії А.

Зазначимо, що представляти Італію у Лізі чемпіонів наступного сезону будуть Наполі, Інтер, Лаціо та Мілан.

Нагадаємо, що з Ювентуса зняли десять очок за фінансові махінації.