Італія

У наступному сезоні, схоже, у клубу з Неаполя буде інший головний тренер.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентс підтвердив, що Лучанно Спаллетті хоче залишити Наполі.

"Спаллетті – вільна людина. Він прийшов сказати мені, що зробив усе можливе, і цикл закінчився. У нього є контракт, але він сказав, що хотів би піти у відпустку на рік.

Чи можу я заперечувати? Він дав багато Наполі, я вдячний йому за це", — наводить слова Де Лаурентіса журналіст Ніколо Скіра.

Нагадаємо, що під керівництвом Лучано Спаллетті Наполі виграв чемпіонат Італії та дійшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.