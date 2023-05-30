Португальський тренер може поповнити ряди діючого чемпіона Італії.
Сержіу Консейсау - Getty Images
30 травня 2023, 20:26
Наполі все ще шукає наступника Лучано Спаллетті і, як повідомляється, переключив увагу на Сержіо Консейсао після того, як відійшов від Луїса Енріке.
64-річний італійський тренер вже підтвердив, що влітку повинен залишити володарів Скудетто, бажаючи взяти відпустку, щоб більше часу проводити з родиною. Через те, що контракт Спаллетті з Наполі діє до червня 2024 року, він не зможе змінити клуб на наступний сезон.
Кілька повідомлень у ЗМІ свідчили про те, що Наполі хотів призначити колишнього тренера Іспанії та Барселони Луїса Енріке на заміну Спаллетті, але іспанець, схоже, дуже хоче поїхати до Англії, а президент Ауреліо Де Лаурентіс нещодавно зізнався, що "він має на увазі Прем'єр-лігу".
За словами Джанлуки Ді Марціо та Sky Sports Italia, Консейсао став серйозною мішенню для Наполі тепер, коли вони відійшли від Луїса Енріке. Альтернативи португальському тренеру включають Вінченцо Італьяно з Фіорентини та Тьяго Мотту з Болоньї.