Італія

Португальський тренер може поповнити ряди діючого чемпіона Італії.

Наполі все ще шукає наступника Лучано Спаллетті і, як повідомляється, переключив увагу на Сержіо Консейсао після того, як відійшов від Луїса Енріке.

64-річний італійський тренер вже підтвердив, що влітку повинен залишити володарів Скудетто, бажаючи взяти відпустку, щоб більше часу проводити з родиною. Через те, що контракт Спаллетті з Наполі діє до червня 2024 року, він не зможе змінити клуб на наступний сезон.

Кілька повідомлень у ЗМІ свідчили про те, що Наполі хотів призначити колишнього тренера Іспанії та Барселони Луїса Енріке на заміну Спаллетті, але іспанець, схоже, дуже хоче поїхати до Англії, а президент Ауреліо Де Лаурентіс нещодавно зізнався, що "він має на увазі Прем'єр-лігу".

За словами Джанлуки Ді Марціо та Sky Sports Italia, Консейсао став серйозною мішенню для Наполі тепер, коли вони відійшли від Луїса Енріке. Альтернативи португальському тренеру включають Вінченцо Італьяно з Фіорентини та Тьяго Мотту з Болоньї.