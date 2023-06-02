Італія

Португалець залишиться в складі "россонері".

Вінгер Мілану Рафаел Леау продовжив контракт з клубом, про це офіційно повідомляється на сайті "россонері".

Португальський вінгер підписав угоду з італійським клубом до 2028 року.

Раніше в ЗМІ повідомлялось, що зарплата футболіста становитиме п'ять мільйонів євро на рік плюс бонуси. Відступні у договорі Рафаела Леау прописані у розмірі 175 мільйонів євро.

Зазначимо, що Леау забив 12 голів і зробив 7 асистів у 32 матчах Серії А цього сезону.