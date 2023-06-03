Італія

Гравець ще навіть не узгодив попередній контракт.

Японський атакувальний півзахисник Дайчі Камада вже встиг оголосити, що його шестирічний період перебування на контракті в франкфуртському Айнтрахті завершується найближчим часом.

При цьому 26-річний виконавець ще й досі не вирішив питання наступного місця працевлаштування.

Існували чутки щодо можливого переходу виконавця до складу італійського Мілана, однак, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, станом на сьогодні жодних домовленостей на папері поміж гравцем та "россонері" не існує.

Мілан перебуває в стані очікування завершення фінального матчу Кубку Німеччини, у якому Айнтрахт зіграє проти РБ Лейпциг 3 червня, о 21:00, проте навіть за таких умов італійський колектив ще не запланував медичний огляд потенційного новачка на понеділок, 5 червня, як про це писала місцева преса.

У поточному сезоні Камада відіграв 46 матчів, забивши 16 голів та віддавши сім гольових передач.