Італія

Президент флорентійського колективу задоволений темпами розвитку команди.

Італійська Фіорентина в цьому сезоні зробила потужний ривок у плані власного прогресу, узявши участь у фінальному матчі Кубку Італії проти міланського Інтера (1:2), вийшовши на проміжну восьму сходинку турнірної таблиці Серії A за підсумком перемоги над Сассуоло (3:1), а також готуючись до фіналу Ліги конференцій УЄФА проти лондонського Вест Гема.

На цьому тіл президент "фіолетових" Рокко Комміссо висловився з приводу роботи гравців та головного тренера Вінченцо Італьяно.

"Я не маю нічого спільного з усіма цими здобутками команди, я просто вкладав гроші. Компліменти повинні бути на адресу гравців і тренера.

Цього сезону вони провели 60 ігор, чого ще ніколи не траплялось в історії Фіорентини. І все ж ми фінішували лише на шість очок гірше, аніж минулого сезону в Серії А. До того ж, ми зіграли один фінал і збираємося зіграти ще в одному найближчим часом. Думаю, що цей рік пройшов дуже добре.

Я не думав, що Фіорентина зможе так швидко дістатись такого рівня. Я завжди закликав усіх набратися терпіння. Перший рік ми почали з труднощами, другий теж вийшов поганим, але останні два були дуже сильними.

Я дякую всім, хто працює у Фіорентині, від найменшої ланки до найбільшої, уключно з нашими чудовими уболівальниками.

Як на мене, ці хлопці — неначе діти. Моя робота — обіймати їх, коли вони виграють та втішати, коли програють. Це те, що я намагаюся донести до команди та директорів, що Фіорентина — це велика родина", — заявив очільник клубу.

Фіорентина зіграє в фіналі Ліги конференцій УЄФА проти лондонського Вест Гема 7 червня, о 22:00.