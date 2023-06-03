Італія

Вінгер може змінити команду.

Вінгер Сассуоло Доменіко Берарді провів черговий потужний сезон та знову зацікавив провідні клуби чемпіонату Італії.

Як повідомляє авторитетне видання Gazzetta dello Sport, на гравця збірної Італії претендують Мілан та Лаціо.

В цьому сезоні Доменіко Берарді провів 27 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та сімома асистами.

Нагадаємо, що влітку минулого року Доменіко Берарді підписав новий довгостроковий контракт із Сассуоло.