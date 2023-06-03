Вінгер Сассуоло Доменіко Берарді провів черговий потужний сезон та знову зацікавив провідні клуби чемпіонату Італії.

Як повідомляє авторитетне видання Gazzetta dello Sport, на гравця збірної Італії претендують Мілан та Лаціо.

В цьому сезоні Доменіко Берарді провів 27 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та сімома асистами.

Нагадаємо, що влітку минулого року Доменіко Берарді підписав новий довгостроковий контракт із Сассуоло.