Вінгер може змінити команду.
Доменіко Берарді, gety images
03 червня 2023, 13:59
Вінгер Сассуоло Доменіко Берарді провів черговий потужний сезон та знову зацікавив провідні клуби чемпіонату Італії.
Як повідомляє авторитетне видання Gazzetta dello Sport, на гравця збірної Італії претендують Мілан та Лаціо.
В цьому сезоні Доменіко Берарді провів 27 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився 13 голами та сімома асистами.
Нагадаємо, що влітку минулого року Доменіко Берарді підписав новий довгостроковий контракт із Сассуоло.