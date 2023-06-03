"Россонері" підтримують зв'язок із агентами австрійського форварда.
Марко Арнаутович, getty images
03 червня 2023, 22:26
Напередодні стало відомо про те, що віковий нападник Златан Ібрагімович залишить Мілан наприкінці сезону, тому "россонері" змушені шукати йому заміну.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, міланський клуб зацікавлений у підписанні форварда Болоньї Марко Арнаутовича, якого бачать заміною для зіркового шведа.
Стверджується, що боси Мілану підтримують зв'язок із агентами австрійця сербського походження — у найближчі кілька тижнів плануються переговори, щоб обговорити деталі можливого трансферу.
У поточному сезоні Марко Арнаутович провів за Болонью 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив дев'ять голів та віддав один асист.