Італія

"Россонері" підтримують зв'язок із агентами австрійського форварда.

Напередодні стало відомо про те, що віковий нападник Златан Ібрагімович залишить Мілан наприкінці сезону, тому "россонері" змушені шукати йому заміну.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, міланський клуб зацікавлений у підписанні форварда Болоньї Марко Арнаутовича, якого бачать заміною для зіркового шведа.

Стверджується, що боси Мілану підтримують зв'язок із агентами австрійця сербського походження — у найближчі кілька тижнів плануються переговори, щоб обговорити деталі можливого трансферу.

У поточному сезоні Марко Арнаутович провів за Болонью 22 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив дев'ять голів та віддав один асист.