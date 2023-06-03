Клуб із Мілана попрощається зі шведом на Сан-Сіро.
Златан Ібрагімович, Getty Images
03 червня 2023, 18:53
Нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович покине Мілан цього літа. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" запланувало прощальний захід для 41-річного шведа на Сан-Сіро в неділю, 4 червня.
У шведа закінчується контракт із Міланом і він продовжений не буде. Він стане вільним агентом.
Нинішнього сезону Ібрагімович провів лише чотири матчі, в яких забив один гол. Решту часу він перебував у лазареті через травми.
Раніше Ібрагімович заявив, що не має наміру завершувати кар'єру.