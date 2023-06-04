Італія

Досвідчений форвард може опинитись у складі новачка цьогорічного розіграшу Серії A.

Досвідчений шведський нападник Златан Ібрагімович незабаром завершить свій період перебування в італійському Мілані та у віці 41 року стане вільним агентом під час літньої трансферної кампанії.

Судячи з усього, футболіст хоче якнайшвидше вирішити питання власного подальшого працевлаштування, у чому йому залюбки візьметься допомогти новачок поточної кампанії Серії A — Монца, яка в підсумку зберегла місце в "еліті" разом із здобуттям місця в середині турнірної таблиці.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, клуб італійського багатія Адріано Галліані розпочав попередні перемовини з представниками Ібрагімовича, тоді як головний тренер команди Раффаеле Палладіно, який був сусідом за кімнатою для Залатана часів виступів останнього в туринському Ювентусі, дуже зацікавлений у черговому досвіді співпраці.

У цьому сезоні шведський нападник відіграв усього чотири гри (144 хвилини), забивши один м’яч.