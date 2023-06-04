Італія

Міланський клуб хоче чіплятись за свого голкіпера до останнього.

Міланський Інтер у поточному сезоні досяг якісно нового рівня, здобувши Суперкубок та Кубок Італії, а також вийшовши до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на чолі з Сімоне Індзагі.

Через цей прогрес попит на футболістів "змій" останнім часом виключно зростає, і, зокрема, інтерес інших клубів збільшується до основного воротаря міланського клубу — Андре Онана.

Інтер уже встиг заявити, що 27-річний камерунець не є темою для обговорення з іншими клубами під час прийдешньої літньої трансферної кампанії, проте італійська преса впевнена, що ця теза є чинною лише до моменту надходження гідної пропозиції.

Власе ЗМІ повідомляли раніше про спробу лондонського Челсі отримати собі Онана, а в зворотному напрямі відправити Кепу Аррісабалагу, яка зазнала невдачі через відмову Інтера.

Проте "пенсіонери" не складають зброю в цьому питанні на готові повернутись із новою пропозицією — запропонувати 31-річного Едуара Менді з доплатою в обмін на воротаря Інтера.

Онана в поточному сезоні відіграв 40 матчів, пропустивши 35 голів та зігравши 19 разів "на нуль".