Італія

Грузинський футболіст зазнає спаду.

Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія не робив результативних дій з березня.

22-річний футболіст вийшов в основі на матч проти Сампдорії у 38-му турі (2:0), але не зумів відзначитися результативними діями.

Востаннє Хвіча робив результативні дії 19 березня в матчі проти Торіно (4:0). Загалом у Кварахцелії серія без гольових дій складає 14 матчів.

Зазначимо, що грузинський футболіст став найкращим гравцем чемпіонату Італії за підсумками сезону.

У сезоні-2022/23 він провів 34 матчі: на його рахунку 12 голів та 10 асистів у Серії А.