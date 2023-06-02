Футболісти усіх позицій отримали почесні нагороди.
Найкращі гравці Серії А, фото Серія А
02 червня 2023, 18:48
Сезон в елітному дивізіону чемпіонату Італії наближається до свого завершення, тому ліга оголосила найкращих гравців цієї кампанії.
Найкращий голкіпер — Іван Проведел (Лаціо)
Найкращий захисник — Кім Мін-Дже (Наполі)
Найкращий півзахисник — Ніколо Барелла (Інтер)
Найкращий нападник — Віктор Осімген (Наполі)
Найкращий гравець у віці до 23 років — Ніколо Фаджолі (Ювентус)
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керманич Наполі Лучано Спаллетті — найкращий тренер Серії А за підсумками сезону.