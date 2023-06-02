Італія

Футболісти усіх позицій отримали почесні нагороди.

Сезон в елітному дивізіону чемпіонату Італії наближається до свого завершення, тому ліга оголосила найкращих гравців цієї кампанії.

Найкращий голкіпер — Іван Проведел (Лаціо)

Найкращий захисник — Кім Мін-Дже (Наполі)

Найкращий півзахисник — Ніколо Барелла (Інтер)

Найкращий нападник — Віктор Осімген (Наполі)

Найкращий гравець у віці до 23 років — Ніколо Фаджолі (Ювентус)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керманич Наполі Лучано Спаллетті — найкращий тренер Серії А за підсумками сезону.