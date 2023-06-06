Італія

"Павичі" вилетіли до Чемпіоншипу за підсумками сезону.

Юний лівий вінгер Лідс Юнайтед Вілфрід Ньонто може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно, оскільки його команда вилетіла з АПЛ за підсумками сезону.

Як повідомляє TuttoJuve, у підписанні 19-річного італійця зацікавлений туринський Ювентус.

При цьому стверджується, що боси "старої синьйори" готові запропонувати за талант Лідса всього близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Прем'єр-ліги Вілфрід Ньонто провів у футболці "павичів" 24 матчі (1350 хвилин), у яких він забив два голи і віддав чотири асисти. Портал Transfermarkt оцінює італійського вінгера у 18 мільйонів євро.