57-річний фахівець залишиться у нинішній команді.
Стефано Піолі, Getty Images
06 червня 2023, 11:59
Стефано Піолі залишається головним тренером Мілана, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За його інформацією, відставки технічного директора Паоло Мальдіні та спортивного директора Фредеріка Массару не вплинуть на майбутнє Піолі у клубі.
Керівництво має намір зберегти тренера, сам фахівець не думає про звільнення.
У сезоні-2022/23 Серії А Мілан посів четверте місце, набравши 70 очок. Також "россонері" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де за сумою двох зустрічей поступилися Інтеру.