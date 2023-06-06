Італія

57-річний фахівець залишиться у нинішній команді.

Стефано Піолі залишається головним тренером Мілана, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, відставки технічного директора Паоло Мальдіні та спортивного директора Фредеріка Массару не вплинуть на майбутнє Піолі у клубі.

Керівництво має намір зберегти тренера, сам фахівець не думає про звільнення.

У сезоні-2022/23 Серії А Мілан посів четверте місце, набравши 70 очок. Також "россонері" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де за сумою двох зустрічей поступилися Інтеру.