Стефано Піолі залишається головним тренером Мілана, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, відставки технічного директора Паоло Мальдіні та спортивного директора Фредеріка Массару не вплинуть на майбутнє Піолі у клубі.

Керівництво має намір зберегти тренера, сам фахівець не думає про звільнення.

У сезоні-2022/23 Серії А Мілан посів четверте місце, набравши 70 очок. Також "россонері" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, де за сумою двох зустрічей поступилися Інтеру.