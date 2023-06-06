Італія

Тренер прийняв рішення продовжити працювати у клубі.

Джан П'єро Гасперіні залишиться у Аталанті — повідомляє ресурс Football Italia.

Тренер прийняв рішення продовжити свій проект.

Коуч кілька разів висловлював сумніви щодо власного майбутнього в інтерв'ю протягом попередніх кількох тижнів, попереджаючи, що йому потрібно переконатися, що він на одній хвилі з клубною ієрархією та вболівальниками.

Він був розчарований тим, що люди сприймали кваліфікацію Ліги Європи як мінімум для команди, яка працює з дуже обмеженим бюджетом.

Однак Sky Sport Italia, Sportitalia, Tuttomercatoweb та інші підтверджують, що сьогоднішня зустріч із родиною Перкассі була позитивною.

Тому Гасперіні та Аталанта вирішили продовжити разом восьмий сезон поспіль, що практично нечувано в італійському футболі.

У своїх семи завершених кампаніях Гасперіні забезпечив європейську кваліфікацію в шести з них.