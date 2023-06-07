Італія

Захисник може змінити клуб цього літа.

Досвідчений бразильський захисник Алекс Сандро виступає в складі туринського Ювентуса вже восьмий рік і відносно нещодавно його чинний контракт із клубом автоматично було продовжено ще на один сезон через виконання умови відносно необхідної кількості зіграних матчів у поточній кампанії.

Не дивлячись на це, "зебри" намагаються прораховувати подальші кроки у власному розвитку, а отже підшукують заміну для одного зі своїх регулярних футболістів.

У той самий час певні натяки щодо потенційного відходу з клубу почали з’являтись і стосовно 32 річного виконавця.

Згідно з повідомленнями італійської преси, турецький Галатасарай стежить за ситуацією довкола перемовин поміж Ювентусом та бразильцем щодо дострокового припинення угоди, яку тільки нещодавно було оновлено на триваліший термін.

Причиною такого рішення футболіста називають "нездоровий" мікроклімат довкола туринського клубу.

У цьому сезоні Сандро відіграв 37 матчів, зробивши дві гольові передачі.