Італія

Захисник може переїхати до Італії, проте в інший клуб, аніж планувалось.

Французький центральний захисник Еван Ндіка в складі франкфуртського Айнтрахта провів видовищний сезон, що тільки посилило трансферні спекуляції довкола нього під час поточної літньої трансферної кампанії.

Разом із тим, контракт 23-річного виконавця з "орлами" напередодні добіг до кінця, через що футболіст став ще й одним із найбільш запитуваних вільних агентів на ринку переходів.

Інформація від італійських ЗМІ при цьому відкрито вказувала на те, що Еван найближчим часом має стати гравцем Роми, однак в останній момент на обрії з’явився Мілан із власними інтересами.

П’ятирічну угоду поміж "джаллороссі" та представниками футболіста вже було погоджено, однак "россонері" зробили паралельний запит на трансфер, завдяки чому призупинили процес оформлення необхідних документів.

І допоки Рома намагається дотиснути трансфер Ндіка, вона вже встигла домовитись про перехід Усема Ауара з французького Ліона та провела перемовини з представниками Юрі Тілеманса з Лестера.

У цьому сезоні Ндіка зіграв 44 матчі, забивши два голи та віддавши один гольовий пас.