Італія

Сторони обговорять угоду після фіналу Ліги чемпіонів.

Ромелу Лукаку провів сезон в Інтері на правах орендної угоди, проте його майбутнє залишається невизначеним.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Інтер та Челсі зустрінуться після фіналу Ліги чемпіонів та обговорять майбутнє гравця.

Стверджується, що пріоритетом бельгійського футболіста є подальші виступи за Інтер.

У поточному сезоні 29-річний футболіст провів 35 матчів у всіх турнірах за Інтер: на його рахунку 14 голів та 6 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку може перейти у стан Реала.