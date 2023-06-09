Італія

Італієць може відновити тренерську кар'єру в Серії В.

Колишній головний тренер Інтер Маямі Алессандро Неста незабаром може повернутися на тренерський місток. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, яке наводить слова 47-річного фахівця, Алессандро очолить Реджину із Серії В.

"Угода з Реджиною майже закрита. Чекаю, коли клуб оголосить про це офіційно", — сказав Неста.

Останнім місцем роботи Нести був Фрозіноне, до якого він очолював Перуджу та Інтер Маямі.

Зазначимо, що Реджина виграла свій дивізіон у Серії С та наступного сезону виступить у Серії В.