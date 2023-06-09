Італія

Італійський фахівець пророкує для "россонері" провал.

Напередодні стало офіційно відомо про те, що Паоло Мальдіні було звільнено з посади спортивного директора Мілана.

Нинішній головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті, який очолював "россонері" з 2001 по 2009 рік, розкритикував це рішення керівництва міланського клубу.

"Те, що сталося з Мальдіні, свідчить про відсутність поваги до традицій Мілана. Це правда, що ви не можете перемогти лише завдяки історії, але правда й те, що історія вчить вас, як перемагати.

Клуби, які думають лише про бізнес, а не про спортивну культуру, приречені на провал", — цитує слова Анчелотті Il Giornale.

Раніше повідомлялося, що Стефано Піолі продовжить обіймати посаду головного тренера Мілана.