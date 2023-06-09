Італія

Бельгійський півзахисник може перебратись в Серію А.

Мілан розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як стверджує журналіст Даніелє Лонго, італійська команда націлилась на півзахисника Юрі Тілеманса, який покине Лестер на правах вільного агента.

Повідомляється, що Мілан планує обійти в боротьбі за гравця Рому, Галатасарай та Астон Віллу. Перемовини вже почались.

Інший же авторитетний журналіст, Ніколо Скіра, вважає, що у Мілана є козир у підписанні гравця, адже новим спортивним директором клуба став Джеффрі Монкада, який свого часу запрошував півзахисника в Монако.

Загалом у футболці "лисиць" Юрі Тілеманс провів 195 поєдинків у всіх турнірах, забив 28 голів та віддав 26 результативних передач. Також з Лестером він виграв Кубок Англії та Суперкубок Англії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ньюкасл може підписати Тілеманса цього літа.