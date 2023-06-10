Італія

Нападник може змінити клуб.

Нападник Інтера Лаутаро Мартінес проводить черговий потужний сезон, тому не дивно, що він цікавить інші провідні клуби.

Як повідомляє видання The Times, аргентинський нападник входить в список інтересів Реала та Челсі, які будуть боротись за гравця.

У поточному сезоні Лаутаро Мартінес провів за Інтер 55 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 28 голів та віддав 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лаутаро Мартінес визнаний найкращим гравцем матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Мілана.