Італія

Легенда Мілана повернулася на тренерський місток, де він був востаннє у 2021 році.

Реджана на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Алессандро Неста.

Угода з 47-річним італійцем розрахована до кінця сезону-2023/24.

Також наголошується, що якщо команда збереже прописку у Серії Б, то контракт автоматично продовжиться ще на один сезон.

За підсумками минулого сезону Реджана стала сьомою в турнірній таблиці Серії Б, але в чвертьфіналі за місце в Серії А поступилася Зюдтіролю (0:1).

Останнім місцем роботи Нести був Фрозіноне, який він залишив у 2021 році. Також він очолював Перуджу та Інтер Маямі.