Італія

Французький хавбек продовжить кар'єру у Серії А.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Уссема Ауара, права якого раніше належали Ліону.

24-річний француз алжирського походження перейшов до табору "вовків" на правах вільного агента, оскільки його угода з клубом Ліги 1 підійшла до свого завершення цього літа.

Ауар підписав із Ромою контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.

Цього сезону Уссем Ауар провів за Ліон 18 поєдинків у всіх турнірах (571 хвилину), в яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.