Французький хавбек продовжить кар'єру у Серії А.
Уссем Ауар, AS ROMA
11 червня 2023, 16:25
Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Уссема Ауара, права якого раніше належали Ліону.
24-річний француз алжирського походження перейшов до табору "вовків" на правах вільного агента, оскільки його угода з клубом Ліги 1 підійшла до свого завершення цього літа.
Ауар підписав із Ромою контракт, який буде розрахований до літа 2028 року.
Цього сезону Уссем Ауар провів за Ліон 18 поєдинків у всіх турнірах (571 хвилину), в яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.