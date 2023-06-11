Клуби вирішать майбутнє камерунця та бельгійця.
Андре Онана, Getty Images
11 червня 2023, 21:59
Найближчим часом Інтер та Челсі обговорять можливі переходи Андре Онана та Ромелу Лукаку, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, Інтер хоче "значну пропозицію" за камерунця. У клубу є певні фінансові проблеми, внаслідок чого "нерадзурі" будуть готові продати колишнього голкіпера Аякса.
Щодо Лукаку, то, ймовірно, Інтер спробує знову орендувати бельгійця у Челсі.
Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів Інтер мінімально поступився Манчестер Сіті (0:1).