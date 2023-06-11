Італія

Клуби вирішать майбутнє камерунця та бельгійця.

Найближчим часом Інтер та Челсі обговорять можливі переходи Андре Онана та Ромелу Лукаку, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, Інтер хоче "значну пропозицію" за камерунця. У клубу є певні фінансові проблеми, внаслідок чого "нерадзурі" будуть готові продати колишнього голкіпера Аякса.

Щодо Лукаку, то, ймовірно, Інтер спробує знову орендувати бельгійця у Челсі.

Нагадаємо, що у фіналі Ліги чемпіонів Інтер мінімально поступився Манчестер Сіті (0:1).