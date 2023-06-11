Італія

Команда не зуміла впоратися з Вероною.

У стиковому матчі за право залишитися в Серії А зустрічалися між собою Спеція і Верона.

Команди набрали по 31 пункту у чемпіонаті, внаслідок чого грали між собою стиковий матч.

Спеція, за яку виступає Віктор Коваленко, поступилася Вероні, внаслідок чого залишає Серію А, в якій грала три сезони поспіль.

Спеція — Верона 1:3

Голи: Ампаду, 15 – Фараоні, 5, Нгонж, 26, 38.

Раніше повідомлялося, що до Серії А вийшов Кальярі.