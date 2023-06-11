Команда не зуміла впоратися з Вероною.
Фото: twitter.com/HellasVeronaFC
11 червня 2023, 23:59
У стиковому матчі за право залишитися в Серії А зустрічалися між собою Спеція і Верона.
Команди набрали по 31 пункту у чемпіонаті, внаслідок чого грали між собою стиковий матч.
Спеція, за яку виступає Віктор Коваленко, поступилася Вероні, внаслідок чого залишає Серію А, в якій грала три сезони поспіль.
Спеція — Верона 1:3
Голи: Ампаду, 15 – Фараоні, 5, Нгонж, 26, 38.
Раніше повідомлялося, що до Серії А вийшов Кальярі.