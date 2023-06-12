Італія

Керманич прокоментував повернення команди до Серії A.

Напередодні сардинський Кальярі здобув перемогу в другому протистоянні плей-оф боротьби за вихід до італійської Серії A проти Барі (1:0) та відповідно повернувся до "елітного" дивізіону.

Головний тренер команди Клаудіо Раньєрі після завершення гри прокоментував побачене на футбольному полі.

"Я боявся повертатись на Сардинію, заплямувати прекрасні спогади про це місце, які я мав із того часу, коли останній раз тут був. Проте тоді розмова з керівниками клубу вразила мене, і щось важливіше спалахнуло в моїй пам’яті.

Було б егоїстично не прийняти пропозицію Кальярі, враховуючи, що клуб переживав важкий період.

Я дивився за матчами клубу під час роботи в кожному іншому колективі. Після кожної поразки моє серце боліло. Це була відкрита глибока рана. Я відчуваю цю футболку серцем. Я пам’ятаю, коли я виграв англійську Прем’єр-лігу з Лестером, перше, про що я подумав, був Кальярі.

Я завжди буду вдячний тим, хто повернув мене на Сардинію. І я хочу ділитись радістю з нашими вболівальниками. Не лише тим, хто приходить на стадіон, а він у нас досі невеличкий, а й усім, хто підтримував нас до кінця останніми тижнями.

Те, що команда подарувала радість такій пристрасній групі фанатів, робить мене таким розчуленим", — заявив італійський фахівець.

Зазначимо, що Раньєрі очолив Кальярі 23 грудня. Тоді клуб йшов на чотирнадцятому місці.