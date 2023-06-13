Італія

Футболіст влітку можливо змінить клубні барви.

Згідно з повідомленнями в Італії, Рома веде перемовини з Парі Сен-Жермен про оренду Марко Верратті з правом викупу.

30-річний гравець лише нещодавно підписав новий контракт до червня 2026 року, але його ситуація в клубі вже не така серйозна, як була, навіть вболівальники не обов’язково підтримують його майбутнє в клубі.

Протягом попередніх кількох днів у Foot Mercato вже висловлювалися припущення, що Верратті або Джанлуїджі Доннарумма будуть запропоновані Манчестер Сіті в рамках угоди щодо обміну Бернарду Сілви.

Тепер Radio Radio припускає, що Рома веде переговори з ПСЖ про оренду Верратті з правом викупу по завершенні сезону.

Це був би дебют гравця італійської збірної в Серії А, оскільки він виступав лише в Серії B за рідний клуб Пескара, коли його підсумково перекупив Парі Сен-Жермен за 12 мільйонів євро в 2012 році.

Верратті провів 416 змагальних матчів за французький гранд, забив 11 голів і віддав 61 результативну передачу.

Рома вже укладала подібну угоду минулого літа з Джорджиньо Вейналдумом, але не активувала опцію викупу після того, як він пропустив більшу частину сезону через травму.