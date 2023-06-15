Італія

Форвард Верони стане повноправним гравцем неаполітанців.

Наполі розуміє, що в найближче літнє трансферне вікно цілком може втратити свого лідера — Віктора Осімгена.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, неаполітанський клуб вирішив викупити Джованні Сімеоне у Верони.

Стверджується, що Наполі активує опцію викупу футболіста за 12 мільйонів євро. Особисті умови вже погодженні.

Джованні Сімеоне в цьому сезоні провів 33 матчі на клубному рівні, в яких забив дев'ять голів та віддав результативну передачу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Удінезе відхилив пропозицію Наполі щодо нападника Бету.