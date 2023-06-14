Італія

За португальця "неполітанці" були готові викласти 25 мільйонів євро.

Нападник Удінезе може продовжити свою кар'єру у Наполі. Про це повідомляє журналіст Даніеле Лонго у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво фріульського клубу вже відхилило першу усну пропозицію "неаполітанців" у розмірі 25 мільйонів євро за 25-річного португальця.

Бету був викуплений минулого літа у Фамалікана за сім мільйонів євро. У його контракті прописано суму відступних у розмірі 35 млн євро.

Минулого сезону Бету провів 34 матчі, в яких забив 10 голів та віддав дві результативні передачі.