Англія

Захисник змінить клуб.

Захисник Наполі Кім Мін Дже провів дуже потужний сезон, тому зацікавив ряд провідних європейських клубів.

Як повідомляє Il Mattino, кореєць перейде до Манчестер Юнайтед. За інформацією джерела, клуби практично закрили угоду про трансфер. Він обійдеться манкуніанцям в суму близько 50 мільйонів євро. Підтвердженням переходу футболісту в Англію джерело приводить той факт, що футболіст вже вивіз речі зі свого будинку в Італії.

Зазначимо, що у поточному сезоні 26-річний захисник провів 33 матчі в Серії А та забив два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Парі Сен-Жермен та Ліверпуль також контактували з Наполі по Кіму.