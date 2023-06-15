Італія

Клуб вважає італійця "недоторканним".

Інтер не має наміру розлучатися з Ніколо Бареллою, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, Ньюкасл хоче придбати італійця за 50 мільйонів фунтів і зробити його найоплачуванішим футболістом у клубі.

Однак Інтер не має наміру продавати Бареллу і вважає його "недоторканим". Крім того, Ніколо отримує у клубі досить високу зарплату – близько 5,5 мільйонів євро за сезон, не враховуючи бонусів.

На даний момент Ньюкасл не робив офіційних пропозицій щодо футболіста.

У сезоні-2022/23 Барелла провів 35 матчів за Інтер у Серії А: на його рахунку 6 голів та 6 асистів.