Клуб вважає італійця "недоторканним".
НІКОЛО БАРЕЛЛА, GETTY IMAGES
15 червня 2023, 18:59
Інтер не має наміру розлучатися з Ніколо Бареллою, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, Ньюкасл хоче придбати італійця за 50 мільйонів фунтів і зробити його найоплачуванішим футболістом у клубі.
Однак Інтер не має наміру продавати Бареллу і вважає його "недоторканим". Крім того, Ніколо отримує у клубі досить високу зарплату – близько 5,5 мільйонів євро за сезон, не враховуючи бонусів.
На даний момент Ньюкасл не робив офіційних пропозицій щодо футболіста.
У сезоні-2022/23 Барелла провів 35 матчів за Інтер у Серії А: на його рахунку 6 голів та 6 асистів.