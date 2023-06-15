Італія

Захисник продовжить виступати за італійську команду.

Інтер розглядає варіанти підсилення складу на трансферному ринку, проте не забуває й про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, італійський гранд домовився про подовження контракту зі Стефаном Де Вреєм. Його агент погоджує останні деталі в штаб-квартирі Інтера.

Стверджується, що новий контракт буде розрахований до літа 2025 року. Зазначимо, що поточна угода добігала кінця вже через півмісяця.

31-річний захисник провів 38 матчів за Інтер цього сезону і забив один гол.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер не хоче продавати Бареллу до Ньюкаслу.