Сума можливого трансферу футболіста збірної Італії не розголошується.
Давіде Фраттезі, Getty Images
15 червня 2023, 17:53
Півзахисник Сассуоло Давіде Фраттезі невдовзі може стати гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 23-річного італійця.
Також зазначається, що окрім грошей, Сассуоло отримає нападаючого "нерадзуррі" Самуеля Мулаттьєрі, який вже дав свою згоду на перехід.
Минулого сезону Мулатьєрі забив 12 голів та віддав чотири асисти у складі Фрозіноне на правах оренди.
Фраттезі у свою чергу провів 37 матчів, у яких відзначився сімома голами за Сассуоло.