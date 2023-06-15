Італія

Сума можливого трансферу футболіста збірної Італії не розголошується.

Півзахисник Сассуоло Давіде Фраттезі невдовзі може стати гравцем міланського Інтера. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби змогли домовитися про трансфер 23-річного італійця.

Також зазначається, що окрім грошей, Сассуоло отримає нападаючого "нерадзуррі" Самуеля Мулаттьєрі, який вже дав свою згоду на перехід.

Минулого сезону Мулатьєрі забив 12 голів та віддав чотири асисти у складі Фрозіноне на правах оренди.

Фраттезі у свою чергу провів 37 матчів, у яких відзначився сімома голами за Сассуоло.