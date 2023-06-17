Італія

Новоспечений форвард збірної Італії користується попитом.

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні розпочав відбіркову кампанію до чемпіонату Європи-2024 з нетривіального рішення щодо запрошення до складу команди колишнього аргентинського нападника Матео Ретегі.

Цікаво, що 24-річний виконавець до цього жодного разу не грав не тільки в Італії, а й узагалі за межами південноамериканської країни, тоді як зараз користується чималим попитом серед представників Серії A.

Зокрема, міланський Інтер робить усе від себе залежне, аби Ретегі підписав контракт саме із "зміями", проте Фіорентина також намагається не відставати.

Як повідомляє італійська преса, "фіолетові" вже зробили пропозицію на адресу Боки Хуніорс, які належать права на футболіста, який наразі виступає в складі Тігре.

У цьому сезоні на рахунку Ретегі 11 голів у 20 матчах на клубному рівні та два м’ячі в двох поєдинках у складі збірної Італії.