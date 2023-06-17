Італія

Футболіст може залишити нинішню команду.

Місцеві повідомлення свідчать, що Дженоа працює над тим, щоб переконати Ювентус погодитися на угоду з півзахисником Фабіо Міретті.

19-річний італієць увірвався в першу команду Массіміліано Аллегрі в Турині цього сезону, провівши 1832 хвилини гри в 40 матчах у всіх турнірах. Він вразив і був рекламований як ще один приклад успіху другої команди, що розвивається в їхній команді "Наступного покоління".

Дженоа повернулася до Серії А під керівництвом тренера Альберто Джилардіно, і тепер вони працюють над посиленням своєї команди перед сезоном, бажаючи уникнути пониження до другого рівня.

Як повідомляє місцева газета Il Secolo XIX через TMW, Дженоа перебуває в тісному контакті з Ювентусом, оскільки вони намагаються знайти місце для Міретті. Спочатку "бьянконері" чинили опір їхнім зусиллям, але лігурійська команда відмовляється здаватись.

"Стара синьйора" готується розпочати нову еру в Турині після різноманітних проблем поза полем цього сезону, і очікується, що цього літа трохи скоротять свій склад.