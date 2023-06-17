Міланський відмовився від цієї ідеї.
НІКОЛО БАРЕЛЛА, GETTY IMAGES
17 червня 2023, 20:59
Челсі виявляє інтерес до Ніколо Барелли, повідомляє Corriere dello Sport.
За інформацією джерела, лондонський клуб запропонував Інтеру обміняти Ромелу Лукаку на італійця, проте міланський клуб відповів відмовою.
Інтер зацікавлений лише в оренді бельгійця. Клуб впевнений, що зуміє домовитися з огляду на бажання самого Лукаку.
Проте продаж Барелли не виключається, але обмін малоймовірний. Інтер оцінює італійця у 70 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, що Лукаку сезону-2022/23 провів за Інтер на правах річної оренди. У минулому сезоні Барелла провів 35 матчів за Інтер у Серії А: на його рахунку 6 голів та 6 асистів.