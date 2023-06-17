Італія

Міланський відмовився від цієї ідеї.

Челсі виявляє інтерес до Ніколо Барелли, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, лондонський клуб запропонував Інтеру обміняти Ромелу Лукаку на італійця, проте міланський клуб відповів відмовою.

Інтер зацікавлений лише в оренді бельгійця. Клуб впевнений, що зуміє домовитися з огляду на бажання самого Лукаку.

Проте продаж Барелли не виключається, але обмін малоймовірний. Інтер оцінює італійця у 70 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, що Лукаку сезону-2022/23 провів за Інтер на правах річної оренди. У минулому сезоні Барелла провів 35 матчів за Інтер у Серії А: на його рахунку 6 голів та 6 асистів.