Італія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Федеріко Дімарко привернув увагу з боку європейських топ-клубів, повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, інтерес до захисника виявляють Манчестер Юнайтед та Реал. Обидва клуби вже звернулися до Інтера.

Більший інтерес у Манчестер Юнайтед: Ерік тен Гаг цінує універсальність італійця.

Угода Федеріко з Інтером розрахована до літа 2026 року.

У сезоні-2022/23 Дімарко провів 33 матчі в Серії А: на його рахунку 4 голи та 3 асисти.