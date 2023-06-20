Італія

Французи можуть мати проблеми із потраплянням до єврокубкових турнірів.

Перевірка УЄФА зв'язків між клубами, що належать RedBird, Міланом і Тулузою, почнеться наступного тижня, повідомляє Tuttosport.

Обидва клуби пройшли кваліфікацію до європейських змагань наступного сезону, перший – у Лізі чемпіонів, а другий – у Лізі Європи.

Стаття 5 регламенту УЄФА чітко визначає, що два або більше клубів, що належать одним і тим же особам, не можуть змагатися в Європі, що спонукає їх досліджувати зв'язки між Міланом і Тулузою, якими володієг головна постать RedBird Джеррі Кардинале.

Tuttosport через TMW розповідає, як УЄФА розпочне розслідування цієї ситуації в понеділок наступного тижня, а рішення очікується найближчими днями.

Також аналізуються позиції Брайтона та Юніон Сен-Жіллуаз, якими володіє Тоні Блум, а також Астон Вілли та Віторії Гімарайнш, якими володіє Нассеф Савіріс.

Одним із прецедентів, які зазвичай згадують, є позиція РБ Зальцбург і РБ Лейпциг. Ці два клуби неодноразово змагалися в Європі та навіть в одному і тому ж змаганні в новітній історії. Вони обійшли цю проблему, усунувши співробітників із Зальцбурга, які мали зв’язки з Red Bull, і співпраця між двома клубами була згорнута.