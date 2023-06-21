Англія

За італійця вже запропонували солідні гроші.

Півзахисник Мілана Сандро Тоналі може змінити клубну прописку вже в літнє міжсезоння, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, італієць може переїхати в АПЛ, а саме до Ньюкасла. За півзахисника англійський клуб запропонував італійському близько 50 млн євро.

У Серії А в сезоні 2022/23 Тоналі провів 34 матчі та забив 2 голи.

Нагадаємо, у вересні 2022 року Тоналі продовжив контракт з Міланом. Нова угода футболіста з клубом розрахована до червня 2027 року. Зарплата футболіста складає 2,8 млн євро за сезон.