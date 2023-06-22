Італія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншому клубі.

Ромелу Лукаку може перейти до Мілана, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, після можливого продажу Сандро Тоналі в Ньюкасл за 70-80 мільйонів євро, у клубу з'являться кошти на посилення в літнє трансферне вікно. Частина коштів може піти на Лукаку.

Щодо Челсі, то "сині" готові продати бельгійця за 40 мільйонів євро. Інтер не готовий платити стільки за Лукаку, "нерадзурі" можуть лише орендувати нападника.

Нагадаємо, що сезон-2022/23 Лукаку провів в Інтері на правах оренди. Права на форварда належать Челсі.

У сезоні-2022/23 Лукаку провів 25 матчів у Серії А: на його рахунку 10 голів та 6 асистів.